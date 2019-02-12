Школьник, который зарезал в белорусских Столбцах учительницу и ученика, отказывается давать показания. Пострадавшие школьники находятся в состоянии средней степени тяжести.

Школьник, который зарезал в белорусских Столбцах учительницу и ученика, отказывается давать показания.Как сообщили ТАСС в Следственном комитете Белоруссии, при обыске у 10-классника был найден молоток, а также дымовые шашки и петарды. По делу назначен ряд экспертиз. Также будут допрошены родственники задержанного, а также школьник, которому подросток также пытался нанести удары ножом.11 февраля 15-летний подросток пришел в школу номер 2 города Столбцы и ударил ножом учительницу, а затем вступившихся за нее двух своих одноклассников. Женщина скончалась на месте происшествия, подростки были госпитализированы. Их состояние оценивается как средней степени тяжести.Затем он зашел в другой кабинет и ударил там ножом 11-классника. Мальчик скончался на месте происшествия. Нападавший скрылся, но был задержан спустя два часа. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что трагедия в Столбцах произошла из-за проблем с дисциплиной и порядком в школах. По его словам, в белорусских школах полный бардак, которого никогда раньше не было."Все мы виноваты, и дело не только и не столько в интернете", — сказал он.Он потребовал "на всю катушку" спросить прежде всего с председателя райисполкома и с министра образования. "Почему не навели порядок в школе? Школа — святое место: как в церковь, надо идти в школу", — заявил Лукашенко, добавив, что в образовательных учреждениях должна быть "железная дисциплина".