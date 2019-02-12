Злоумышленник осуществил продажу трех накопителей информации на жестких магнитных дисках, содержащих нелицензионное программное обеспечение...

Сотрудники ОЭБиПК УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве в ходе проверки оперативной информации установили факт продажи нелицензионного программного обеспечения.Установлено, что 35-летний мужчина, находясь в ресторане на Кутузовском проспекте, осуществил реализацию, а именно продажу 3 накопителей информации на жестких магнитных дисках, содержащих нелицензионное программное обеспечение.По данному факту Дорогомиловским МРСО СУ по ЗАО ГСУ СК России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 146 УК РФ «Нарушение авторских и смежных прав».Проведенным исследованием установлено, что реализованные мужчиной программы являются контрафактными. Ущерб, причиненный компании-правообладателю, составил свыше 1,5 млн рублей.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93