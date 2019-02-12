Согласно результатам исследования изъятое является наркотическим средством – мефедроном, общей массой более 500 граммов...

Сотрудники экипажа автопатруля ОМВД России по Даниловскому району задержали подозреваемых в покушении на сбыт наркотического средства – мефедрона.Сотрудники полиции на Восточной улице для проверки документов остановили двух молодых людей. При проверке мужчины бросили на капот служебного автомобиля рюкзак и попытались скрыться, однако были задержаны. Ими оказались 26-летний и 30-летний приезжие из ближнего зарубежья.При осмотре в рюкзаке было обнаружено вещество неизвестного происхождения. Согласно результатам исследования изъятое является наркотическим средством – мефедроном, общей массой более 500 граммов.При обыске по месту жительства у одного из подозреваемых было обнаружено и изъято вещество неизвестного происхождения, которое направлено на исследование.По данному факту Следственной частью СУ УВД по ЮАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22