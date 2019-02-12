Юбилей празднует столичный зоопарк. Первый в России живой музей был открыт по императорскому указу в 1864 году. За 155 лет из небольшого парка он превратился в крупнейший зоосад в Европе. Отмечать солидную дату планируют весь год. Одним из главных подарков станет возвращение на арку главного входа символа зоопарка - знаменитого барельефа с манулом. Впрочем, это не все сюрпризы.

Юбилей празднует столичный зоопарк. Первый в России живой музей был открыт по императорскому указу в 1864 году. За 155 лет из небольшого парка он превратился в крупнейший зоосад в Европе. Отмечать солидную дату планируют весь год. Одним из главных подарков станет возвращение на арку главного входа символа зоопарка — знаменитого барельефа с манулом. Впрочем, это не все сюрпризы.Не хватает только бантика на пушистой шее — ведь этот упитанный манул своего рода подарок на день рождения Московскому зоопарку от самого себя. В юбилейный год символом зверинца снова стала дикая кошка. Животное будто знает о своем статусе и то величаво прогуливается по вольеру, то вальяжно сидит, демонстрируя скуку. К празднику, словно специально, раньше обычного на свет появились и новые обитатели — четыре пингвина Гумбольдта."Самому маленькому две недели, самому старшему — уже полтора месяца. Чувствуют они себя прекрасно. Они все находятся под заботой своих родителей", — рассказывает ведущий зоолог Московского зоопарка Александр Павлов.Родители — старейшая пингвинья пара зоопарка. Им больше 20 лет. Птенцов в свет мама с папой пока не выводят — слишком маленькие. А вот родители маленьких бакланов уже познакомили их и с другими обитателями, и с посетителями. В соседнем вольере — другие заботы: экзотические птицы не устают слушать комплименты, демонстрируя свои достоинства с разных сторон.- Смотри, какие реснички у него! Обалдеть!Московскому зоопарку — 155 лет. Возраст почтенный, но юбиляр не теряет способности развиваться. А ведь начиналось все с небольшой лаборатории, основанной тремя профессорами МГУ. Первым построили пруд для водоплавающих, затем каменный павильон для копытных, вольер для обезьян, а животными-новоселами были подарки вельмож.Посетителей всегда было много, пустовал зверинец лишь во времена революции 1905 года. А во Вторую мировую многих зверей отсюда просто эвакуировали: хищников в полуголодной Москве было нечем кормить. Вся память — здесь, в музее зоопарка. Тут хранят самые редкие документы и предметы."Входные билеты в зоопарк более мелкие — это для простого населения. Более крупные — для богатого населения", — объясняет ведущий методист Московского зоопарка Наталья Рубинштейн.За время существования у зоопарка было все — и оглушительный успех, и трудности. Но вот чего не было, так это своего гимна. И в этот юбилейный год пробел решили устранить, причем написать стихи и музыку мог любой желающий."Большое количество участников начали обращаться. Присылали тексты стихов, музыки, даже целые семьи в этом участвовали, кланы", — говорит генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.Впервые гимн исполнят сегодня, и с этого дня он будет звучать в момент открытия и закрытия зоопарка, встречая и провожая гостей.