Популярный блогер устроила странный розыгрыш на улицах столицы. Кира Майер подходила к незнакомым людям и оголяла перед ними грудь. После случившегося звезде пришлось принести публичные извинения.

Популярный блогер устроила странный розыгрыш на улицах столицы. Кира Майер подходила к незнакомым людям и оголяла перед ними грудь. После случившегося звезде пришлось принести публичные извинения.Модель примерила форму полицейского и вместе со своим помощником подходила к прохожим с вопросом, употребляли ли они запрещенные вещества. Через несколько секунд Кира Майер снимала куртку и показывала незнакомым людям голую грудь. Видеозапись пранка она позднее опубликовала в своем микроблоге.Вскоре выяснилось, что жертвами розыгрыша стали несовершеннолетние дети. На блогера завели административное дело. Женщине грозит уголовное дело по статье о растлении малолетних.Сама звезда поспешила принести публичные извинения на своей странице в Instagram. отметила, что не хотела таким образом задеть чувства правоохранителей или любых других зрителей. Она заявила, что этот ролик был обычной шуткой."Уважаемые зрители. Последний ролик, который вызвал такойбольшой резонанс в СМИ, не является вызовом полиции или чем-то подобным. Яникоим образом не хотела задеть и обидеть чувства сотрудниковправоохранительных органов. Костюмы были маскарадные, все это было просторозыгрышем. Пожалуйста, извините меня, если этот шуточный ролик вызвал укого-то гневные эмоции", – передает ее слова телеканал "".