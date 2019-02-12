Российские знаменитости уже давно поняли, что слава строится не только на таланте, но и громких скандал. Дни.ру сосредоточились на второй составляющей и собрали для читателей все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 12 февраля 2019 года.

Российские знаменитости уже давно поняли, что слава строится не только на таланте, но и громких скандал. "Дни.ру" сосредоточились на второй составляющей и собрали для читателей все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 12 февраля 2019 года.Ксения Собчак чутко держит нос по ветру событий. Скандально известная ведущая опубликовала видео, на котором запечатлена в компании двух представителей противоположного пола.На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Ксения Собчак представила новый выпуск своего YouTube-шоу "Осторожно, Собчак!" На сей раз гламурная блондинка встретилась с двумя шоуменами – Семеном Слепаковым и Михаилом Галустяном – и выяснила, кто из них смешнее. "Сажусь на лицо российскому юмору", – подписала Ксения публикацию, остроумно обыграв слоган рекламной компании всемирно известного бренда Reebok.Материал дополняется.Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 12 ноября 2019 года, читайте в и специальных .