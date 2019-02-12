Четверо военнослужащих погибли в пригороде Стамбула при крушении военного вертолета UH-1, сообщил губернатор турецкого города Али Ерликайя. Очевидец снял на видео винтокрылую машину, которая через несколько секунд рухнула на улицу.

Четверо военнослужащих погибли в пригороде Стамбула при крушении военного вертолета UH-1, сообщил губернатор турецкого города Али Ерликайя. Очевидец снял на видео винтокрылую машину, которая через несколько секунд рухнула на улицу.Посмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от Recep Peri (@recepperi44) 11 Фев 2019 в 10:09 PSTЧП произошло в 18:51 в жилом квартале Чекмекёй, отмечает Cumhuriyet. На кадрах видно, как UH-1 поднимается в предзакатное небо, а потом неожиданно теряет высоту и падает рядом с домами.Посмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от Haberler Com (@haberlercomresmi) 11 Фев 2019 в 8:31 PSTЭкипаж доставили в больницу, но спасти находившихся на борту четверых военнослужащих не удалось. На земле никто не пострадал. Причины происшествия пока не называются.Это уже шестой по счету UH-1, разбившийся в Турции за последние 17 лет. Этот винтокрылый символ войны во Вьетнаме планируется снять с вооружения в 2020 году.