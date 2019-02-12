Скандал в семье герцогини Сассекской продолжает набирать обороты. Сводная сестра Меган Маркл написала гневное сообщение в адрес бывшей актрисы на своей странице в Twitter.

Скандал в семье герцогини Сассекской продолжает набирать обороты. Сводная сестра Меган Маркл написала гневное сообщение в адрес бывшей актрисы на своей странице в Twitter.В своем аккаунте Самантазаявила, что супруга принца Гарри игнорирует звонки и письма родного отца, иназвала герцогиню "эгоистичной". Один из поклонников королевской особы выступилв защиту своей любимицы и посоветовал сестре "заняться своимиделами".Тогда один из сторонников женщины отметил, что "герцогиня бы обратила на сестру внимание, если бы она былачерной". "Если бы у меня было 600 миллионов долларов, тогда бы она обратила наменя внимание", – уточнила Саманта.Напомним, несколькодней назад в Сети появилось письмо бывшей актрисы, в котором она обратилась котцу. В этом послании она призналась, что "едва знает" свою сводную сестру, и добавила, чтоженщина "распространяет ложные слухи"."Я умоляла тебя прекратить читать таблоиды.Ежедневно ты читал ту ложь, которую они писали обо мне. Многое из этоговыдумала еще одна твоя дочь, которую я едва знаю. Ты видел, как я тихо страдаю и гибну отее лжи", – поделилась .Ранее в британскойпрессе распространилась новость о том, что Саманта готовится выпустить в этомапреле книгу "Тайны герцогини", посвященную своей известной родственнице. Каксообщает издание Express, бывшая актриса приняла эту новость близко к сердцу.