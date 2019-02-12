Скандал в семье герцогини Сассекской продолжает набирать обороты. Сводная сестра Меган Маркл написала гневное сообщение в адрес бывшей актрисы на своей странице в Twitter.
Скандал в семье герцогини Сассекской продолжает набирать обороты. Сводная сестра Меган Маркл написала гневное сообщение в адрес бывшей актрисы на своей странице в Twitter.
В своем аккаунте Саманта
заявила, что супруга принца Гарри игнорирует звонки и письма родного отца, и
назвала герцогиню "эгоистичной". Один из поклонников королевской особы выступил
в защиту своей любимицы и посоветовал сестре "заняться своими
делами".
Тогда один из сторонников женщины отметил, что "герцогиня бы обратила на сестру внимание, если бы она была
черной". "Если бы у меня было 600 миллионов долларов, тогда бы она обратила на
меня внимание", – уточнила Саманта.
Напомним, несколько
дней назад в Сети появилось письмо бывшей актрисы, в котором она обратилась к
отцу. В этом послании она призналась, что "едва знает" свою сводную сестру, и добавила, что
женщина "распространяет ложные слухи".
"Я умоляла тебя прекратить читать таблоиды.
Ежедневно ты читал ту ложь, которую они писали обо мне. Многое из этого
выдумала еще одна твоя дочь, которую я едва знаю. Ты видел, как я тихо страдаю и гибну от
ее лжи", – поделилась .
Ранее в британской
прессе распространилась новость о том, что Саманта готовится выпустить в этом
апреле книгу "Тайны герцогини", посвященную своей известной родственнице. Как
сообщает издание Express, бывшая актриса приняла эту новость близко к сердцу.