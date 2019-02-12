Когда сын народной артистки Украины Таисии Повалий заявил о гомосексуализме, многие были в шоке. Эмоционально тогда отреагировала и сама знаменитая артистка.

Когда сын народной артистки Украины Таисии Повалий заявил о гомосексуализме, многие были в шоке. Эмоционально тогда отреагировала и сама знаменитая артистка."Денис пошутил, это был какой-то момент пиара, – сделала громкое заявление Таисия. – Люди бывают другими, зачем это обсуждать? Каждый человек индивидуален. В течение жизни мы все делаем свой выбор, и я отношусь с глубоким уважением к выбору других людей".Среди представителей шоу-бизнеса сегодня особенно очень любителей однополой любви. Со многими из них Тая в хороших отношениях, часто работает вместе на сцене. "Каждый человек живет как хочет, и мы не имеем права их за это осуждать. У меня очень много друзей нетрадиционной сексуальной ориентации, и все они очень талантливы", – уверяет любимая миллионами исполнительница.Что же касается сына Дениса, то он давно счастлив в браке с девушкой Светланой, и, конечно, мужчины в качестве сексуального объекта ему не интересны. А нашумевшее заявление о гомосексуализме он в шутку сделал в 2010 году, дабы поразить членов жюри "Евровидения", в котором хотел участвовать, не только вокалом или громкой фамилией. Он уверял, что нужно эпатировать всех и каждого. Именно поэтому он решил удивить всех, включая свою знаменитую маму."Мой сын рос в семье музыкантов. Еще будучи беременной, я сдавала экзамены в музыкальной академии. Поэтому он пел со мной, ещё будучи в утробе матери. Я рада его нынешним успехам. Он выбрал себе сложный музыкальный путь. Денис не хочет идти на поводу у модных тенденций. Он выбрал джаз, как и я на заре своей карьеры", – цитирует Повалий