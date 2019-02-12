Инцидент в аэропорту Барнаула запечатлели на видео
провожающие. Они успели снять, как падает верхняя площадка трапа, по которому
пассажиры проходили в самолет.
Инцидент в аэропорту Барнаула запечатлели на видео
провожающие. Они успели снять, как падает верхняя площадка трапа, по которому
пассажиры проходили в самолет.
Рейсу авиакомпании "Уральские авиалинии" пришлось
задержаться в аэропорту Барнаула. В 07:30 по местному времени (это 03:30 мск),
в то время, когда шла посадка в самолет, обрушилась верхняя площадка автотрапа.
Ушибы и другие травмы при падении с высоты получили 6
человек, четверо из них госпитализированы. Прокуратура выясняет обстоятельства
ЧП. Задержанный рейс уже вылетел в Москву, передает телеканал "360".