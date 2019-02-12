Народная
артистка России встала на защиту обвиняемого в педофилии главы карельского
Мемориала Юрия
Дмитриева. Лия Ахеджакова нашла плюс в данном уголовном деле.
Народная
артистка России встала на защиту обвиняемого в педофилии главы карельского
"Мемориала" Юрия
Дмитриева. Лия Ахеджакова нашла плюс в данном уголовном деле.
Актриса заявила, что благодаря делу организации "Мемориал" узнал
весь мир. удивила своим высказыванием, назвав это "приятной
вещью".
Знаменитость отметила, что
уголовное дело о педофилии кладет тень на всю страну, все общество и на порядочных
людей. "Это страшное безобразие. Но есть одна приятная вещь в этом. Весь мир
узнал об этом. Я не знаю, можно ли употреблять слово "пиар", но по
отношению к "Мемориалу" это огромную известность приобрело. И имя
Дмитриева знает весь мир",
— цитирует Ахеджакову "Интерфакс".
Судебный процесс над
Дмитриевым проходит в Петрозаводске. Из-за болезни адвоката Виктора Ануфриева
очередное заседание 12 февраля не состоялось.
Также
подчеркнула, что лично с Дмитриевым не знакома. Об этом деле она
узнала благодаря писательнице Людмиле Улицкой, которая ранее также бывала на
заседаниях Петрозаводского городского суда по делу историка. Официально актриса
приехала в Петрозаводск со спектаклем "Мой внук Вениамин".
Напомним, суд
в апреле 2018 года оправдал 62-летнего Дмитриева по статье о развратных
действиях и изготовлении детской порнографии с участием приемной дочери. Его
признали лишь в незаконном хранении частей огнестрельного оружия. Мужчина был
приговорен к 2,5 года лишения свободы. В июне
Верховный суд Карелии отправил дело на пересмотр. Позднее в отношении Дмитриева
было возбуждено новое уголовное дело о педофилии.