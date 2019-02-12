Народная артистка России встала на защиту обвиняемого в педофилии главы карельского Мемориала Юрия Дмитриева. Лия Ахеджакова нашла плюс в данном уголовном деле.

Народнаяартистка России встала на защиту обвиняемого в педофилии главы карельского"Мемориала" ЮрияДмитриева. Лия Ахеджакова нашла плюс в данном уголовном деле.Актриса заявила, что благодаря делу организации "Мемориал" узналвесь мир. удивила своим высказыванием, назвав это "приятнойвещью".Знаменитость отметила, чтоуголовное дело о педофилии кладет тень на всю страну, все общество и на порядочныхлюдей. "Это страшное безобразие. Но есть одна приятная вещь в этом. Весь мирузнал об этом. Я не знаю, можно ли употреблять слово "пиар", но поотношению к "Мемориалу" это огромную известность приобрело. И имяДмитриева знает весь мир",— цитирует Ахеджакову "Интерфакс".Судебный процесс надДмитриевым проходит в Петрозаводске. Из-за болезни адвоката Виктора Ануфриеваочередное заседание 12 февраля не состоялось.Такжеподчеркнула, что лично с Дмитриевым не знакома. Об этом деле онаузнала благодаря писательнице Людмиле Улицкой, которая ранее также бывала назаседаниях Петрозаводского городского суда по делу историка. Официально актрисаприехала в Петрозаводск со спектаклем "Мой внук Вениамин".Напомним, судв апреле 2018 года оправдал 62-летнего Дмитриева по статье о развратныхдействиях и изготовлении детской порнографии с участием приемной дочери. Егопризнали лишь в незаконном хранении частей огнестрельного оружия. Мужчина былприговорен к 2,5 года лишения свободы. В июнеВерховный суд Карелии отправил дело на пересмотр. Позднее в отношении Дмитриевабыло возбуждено новое уголовное дело о педофилии.