Транспортная прокуратура проводит проверку по факту обрушения трапа в аэропорту Барнаула, в результате которого пострадали 6 человек. Самолет, вылетевший из Барнаула, уже приземлился в Москве.

Транспортная прокуратура проводит проверку по факту обрушения трапа в аэропорту Барнаула.Инцидент произошел в 03:30 по московскому времени. Пассажиры заходили по трапу на борт Airbus 320 авиакомпании "Уральские авиалинии", который должен был вылететь в Москву. Неожиданно верхняя платформа опрокинулась. При падении шесть человек получили ушибы и травмы, из них четверо были доставлены в больницу. Между тем краевой Минтрас сообщает о пяти пострадавших, в том числе трех госпитализированных.Как сообщила "Интерфаксу" старший помощник транспортного прокурора Оксана Горбунова, в АО "Авиапредприятие "Алтай", которая управляет аэропортом, проводится проверка на предмет исполнения требований федерального законодательства при оказании услуг по аэропортовому обслуживанию воздушных судов.Трап проходил проверку осенью прошлого года. Тогда замечаний выявлено не было.В авиакомпании подчеркивают, что к ним трап не имеет никого отношения, так как он принадлежит аэропорту. В пресс-службе "Уральских авиалиний" уточнили, по предварительным данным, причиной падения стало нарушение конструкции площадки.Рейс N652 вылетел в 05:35 по московскому времени. Как сообщает "Россия 24", самолет уже приземлился в Домодедове.