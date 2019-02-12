Продюсер Александр Толмацкий просит прощения у своего
ушедшего сына Кирилла. Отец хип-хоп-исполнителя Децла поблагодарил свою первую
жену, давшую жизнь такому прекрасному человеку.
Продюсер Александр Толмацкий просит прощения у своего
ушедшего сына Кирилла. Отец хип-хоп-исполнителя Децла поблагодарил свою первую
жену, давшую жизнь такому прекрасному человеку.
Толмацкий своим постом в Instagram обратился ко всем, кто был
рядом с ним в эти трудные минуты. Продюсер также поблагодарил свою первую
супругу Ирину "за прекрасного сына" и внука Тони, а вторую жену Анну
и их общих детей – "за то, что они есть".
"Спасибо всем кто эти дни был со мной рядом, всем кто
вспомнил Кирилла хорошим словом, всем кто пришел с ним проститься", -
подписал отец рэпера фотографию, на которой изображен уходящий по переходу
метро Децл (орфография и пунктуация оригинала – Прим. ред). "Прощай сынок…
прости что так и не поговорили…", – заключил
Децл, как известно, не разговаривал с отцом около 15 лет. Александр
как-то в соцсетях уже просил прощения у Кирилла, признав, что был ему не самым
лучшим отцом – однако в их отношениях это ничего не изменило.
Толмацкий ранее признавал, что все попытки возобновить
диалог с сыном были "сплошным провалом". Однако продюсер всегда подчеркивал:
несмотря ни на что, он гордится Кириллом и его любовь к сыну "безгранична".
В ночь на 3 февраля в возрасте 35 лет рэпер Децл (Кирилл
) почувствовал себя плохо после
концерта в ижевском клубе "Пош". Музыкант потерял сознание в гримерке.
Прибывшие по вызову медики смогли только констатировать смерть Толмацкого от остановки
сердца, напоминает "МК".