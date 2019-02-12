Продюсер Александр Толмацкий просит прощения у своего ушедшего сына Кирилла. Отец хип-хоп-исполнителя Децла поблагодарил свою первую жену, давшую жизнь такому прекрасному человеку.

Продюсер Александр Толмацкий просит прощения у своегоушедшего сына Кирилла. Отец хип-хоп-исполнителя Децла поблагодарил свою первуюжену, давшую жизнь такому прекрасному человеку.Толмацкий своим постом в Instagram обратился ко всем, кто былрядом с ним в эти трудные минуты. Продюсер также поблагодарил свою первуюсупругу Ирину "за прекрасного сына" и внука Тони, а вторую жену Аннуи их общих детей – "за то, что они есть"."Спасибо всем кто эти дни был со мной рядом, всем ктовспомнил Кирилла хорошим словом, всем кто пришел с ним проститься", -подписал отец рэпера фотографию, на которой изображен уходящий по переходуметро Децл (орфография и пунктуация оригинала – Прим. ред). "Прощай сынок…прости что так и не поговорили…", – заключилДецл, как известно, не разговаривал с отцом около 15 лет. Александркак-то в соцсетях уже просил прощения у Кирилла, признав, что был ему не самымлучшим отцом – однако в их отношениях это ничего не изменило.Толмацкий ранее признавал, что все попытки возобновитьдиалог с сыном были "сплошным провалом". Однако продюсер всегда подчеркивал:несмотря ни на что, он гордится Кириллом и его любовь к сыну "безгранична".В ночь на 3 февраля в возрасте 35 лет рэпер Децл (Кирилл) почувствовал себя плохо послеконцерта в ижевском клубе "Пош". Музыкант потерял сознание в гримерке.Прибывшие по вызову медики смогли только констатировать смерть Толмацкого от остановкисердца, напоминает "МК".