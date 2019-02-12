В отношении главного архитектора Ростовской области Алексея Полянского и главного архитектора Ростова-на-Дону Романа Илюгина возбуждены уголовные дела о превышении полномочий. Они проходят по делу об обманутых дольщиках.

Следственное управление СК РФ по Ростовской области возбудило уголовные дела в отношении главного архитектора Ростовской области Алексея Полянского, главного архитектора Ростова-на-Дону Романа Илюгина и архитектора Мартыновского района области Александра Корчиги. Они подозреваются в превышении должностных полномочий. Об этом сообщается на сайте Следкома.По мнению следователей, они причастны к обману дольщиков: чиновники незаконно выдавали и продлевали разрешения на строительство многоэтажек. В результате деньги более 60 участников долевого строительства были похищены.В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения. Полянского сняли с поста главного архитектора области.