Бедная, бедная Виталина! Ее клюют со все сторон – ненавидят за молодость, талант, красоту, независимость. И даже грозятся упечь в колонию.

Бедная, бедная Виталина! Ее клюют со все сторон – ненавидят за молодость, талант, красоту, независимость. И даже грозятся упечь в колонию.Главное следственное управление ГУ МВД РФ по Москве возбудило уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере в отношении бывшей супруги артиста и экс-директора его театра Виталины Цымбалюк-Романовской.Киевскую пианистку, как сообщает ТАСС, обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По данной статье ей грозит до 10 лет колонии. Причем в рамках дела уже проводятся следственные действия, допрошен ряд свидетелей. Как говорится, Прохор, прощай!..Цымбалюк-Романовской к подобным нападкам не привыкать. Она уверена, что при помощи своего талантливого адвоката Ларисы Широковой и небесного ангела-хранителя сможет доказать свою невиновность. как мантру твердит, что у престарелого мужа ничего не крала, имущества его не лишала, а искать виновных надо в близком кругу Джагарханяна.Многие люди, узнав про новые гонения на , поспешили в храмы, чтобы заказать молебны о пианистке. "Господи всемилостивый! Как некогда Иосифа, заключенного в Египетской темнице, преславно освободил, так ныне молю Тебя избавить и рабу божью Викторию от уз и горькой беды", – летит обращение к Всевышнему со всех концов. Господь, конечно, не оставить красавицу и даст ей силы справиться с гонениями.