Немцы доверяют Владимиру Путину больше, чем Дональду Трампу. В рейтинге народного доверия российский президент набрал в три раза больше очков, чем американский лидер.

Немцы доверяют Владимиру Путину больше, чем Дональду Трампу.В рейтинге народного доверия российский президент набрал в три раза большеочков, чем американский лидер.Сенсационные данные социологического опроса озвучены на немецкомтелеканале ZDF. Оказывается, жители Германии считают угрозу со стороныСоединенных Штатов более серьезной, чем со стороны России и Китая. 49% немцеввидят большую угрозу в возрастающем влиянии и мощи США, при этом опасения поповоду Китая имеют 33% опрошенных, а против России и того меньше – 30%.Кроме того, лишь 10% опрошенных доверяют политике , зато аналогичный показатель у Владимира Путина составляет 35%. На фонеэтих показателей довольно странно выглядят хвалебные твитты Трампа: на днях онс гордостью написал, что общество как никогда раньше одобряет проводимую имполитику.В самих Штатах, если верить опросам Morning Consult, рейтингамериканского лидера достиг рекордно низкого показателя в 40%. По даннымкомпании, около 55% респондентов недовольны деятельностью .Что касается Европы, и, в частности, Германии, то там налицовлияние экономической составляющей политики Владимира Путина. На европейской политической арене российский лидер переигралне только , но и рассорил Ангелу Меркель и Эммануэля Макрона.На днях стало известно, что французский президент не полетит 15 февраля на конференцию побезопасности в Мюнхене только из-за того, что там было запланировано егосовместное выступление с канцлером Германии. Эксперты назвали глубиннойпричиной бойкота вторую нитку "Северного потока", против строительства которой внезапно выступил Париж.