Немцы доверяют Владимиру Путину больше, чем Дональду Трампу.
В рейтинге народного доверия российский президент набрал в три раза больше
очков, чем американский лидер.
Немцы доверяют Владимиру Путину больше, чем Дональду Трампу.
В рейтинге народного доверия российский президент набрал в три раза больше
очков, чем американский лидер.
Сенсационные данные социологического опроса озвучены на немецком
телеканале ZDF. Оказывается, жители Германии считают угрозу со стороны
Соединенных Штатов более серьезной, чем со стороны России и Китая. 49% немцев
видят большую угрозу в возрастающем влиянии и мощи США, при этом опасения по
поводу Китая имеют 33% опрошенных, а против России и того меньше – 30%.
Кроме того, лишь 10% опрошенных доверяют политике , зато аналогичный показатель у Владимира Путина составляет 35%. На фоне
этих показателей довольно странно выглядят хвалебные твитты Трампа: на днях он
с гордостью написал, что общество как никогда раньше одобряет проводимую им
политику.
В самих Штатах, если верить опросам Morning Consult, рейтинг
американского лидера достиг рекордно низкого показателя в 40%. По данным
компании, около 55% респондентов недовольны деятельностью .
Что касается Европы, и, в частности, Германии, то там налицо
влияние экономической составляющей политики Владимира Путина. На европейской политической арене российский лидер переиграл
не только , но и рассорил Ангелу Меркель и Эммануэля Макрона.
На днях стало известно, что французский президент не полетит 15 февраля на конференцию по
безопасности в Мюнхене только из-за того, что там было запланировано его
совместное выступление с канцлером Германии. Эксперты назвали глубинной
причиной бойкота вторую нитку "Северного потока", против строительства которой внезапно выступил Париж.