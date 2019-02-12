И это сравнение оказалось не в пользу Незалежной. По мнению депутата украинской Рады, политика, проводимая Западом в отношениях с Киевом, не выдерживает сравнения даже с той, которую практиковали в случаях с колониями.

И это сравнение оказалось не в пользу Незалежной. По мнению депутата украинской Рады политика, проводимая Западом в отношениях с Киевом не выдерживает сравнения даже с той, которую практиковали в случаях с колониями.Хуже всего, что главным злом для Украины явилось то, что долгое время власти выдавали за “главную внешнеполитическую цель”, а сейчас представляют как победу выбранного курса на интеграцию с ЕС и ключевое завоевание в области прав и свобод для населения.Речь идёт о безвизовом режиме между Украиной и ЕС.Сложность ещё и в том, что критика данного положения вещей сопряжена с невозможностью требования его пересмотра или вовсе отмены безвизового режима.Любой политик, предложивший такое, немедленно утратит доверие со стороны населения.Однако именно безвизовый режим и возможность переезда из Украины наиболее трудоспособной и талантливой части населения оставляет эту страну без шансов на благополучное будущее.Безвизовый режим хорош для сильных держав, способных быть привлекательными для трудовой миграции, тогда как Украина не является сейчас таковой и тем более не будет таковой в будущем при сохранении нынешнего курса.“Мы с вами колония, колония из которой сегодня просто высасывают трудовые ресурсы. Я вам скажу, что это наносит более страшный ущерб, чем недоумки, которые правят страной, — заявил Рабинович во время участия в программе на телеканале “112 Украина”.Действующая власть на Украине фанатично проводит в жизнь политику насильственного разрыва культурных, экономических и политических связей с Россией, обещая, что их место займут европейские партнёры, и обольщая население надеждой на то, что эти новые партнёры внесут вклад в развитие и процветание украинцев.А между тем, даже экономические шаги ЕС в отношении Украины должны были насторожить руководство в Киеве. Чего стоит одна только политика ограниченных квот на экспорт в Европу продукции ключевых украинских отраслей сельского хозяйства.Стоит вспомнить, что ещё год назад министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявлял о том, что страну каждый месяц покидает около 100 тысяч граждан.Однако вместо того, чтобы задуматься о скорой расплате за такую провальную социальную политику, власть на Украине продолжает жонглировать статистическими данными.При расчете доходов населения трудовые мигранты исключаются из списков, а вот деньги, которые они присылают на родину, наоборот, приплюсовывают в общую массу доходов, увеличивая таким образом ВВП на душу населения.Чехия, Польша, Германия и не только, приняли специальные законы для дополнительного привлечения туда украинских граждан, рассказал Рабинович.Назвал Рабинович и основные причины миграции. По его словам — это не только перспектива для профессионального и личностного роста, но и бандитизм националистических элементов на улицах и отсутствие внятных позитивных целей для страны в государственной политике.