Диана Дэвис проводит на льду по 4 часа ежедневно. Дочь известного тренера Этери Тутберидзе хотела бросить спорт, но любовь к фигурному катанию победила.

Диана Дэвис проводит на льду по 4 часа ежедневно. Дочьизвестного тренера Этери Тутберидзе хотела бросить спорт, но любовь к фигурномукатанию победила.Диана родилась в Соединенных Штатах – в то время ее мамаЭтери работала в Америке, выступая в ледовых шоу. У девочки срождения проблемы со слухом. Тем не менее, сегодня 16-летняя Диана Дэвисвыступает в танцах на льду в паре с Глебом Смолкиным. На прошедшем недавночемпионате России среди юниоров они заняли 9-е место.Дочь известного российского тренера рассказала, сколько временией приходится посвящать тренировкам, чтобы достичь результата."Фигурным катанием занимаюсь с двух лет. Я люблю этотвид спорта. Но как-то было, что хотела все бросить. В день у меня 4 часа льда.Долго не хотела уходить из одиночного катания, так что вопрос о трудностиперехода в танцы достаточно сложный", – ответила Диана на вопросы своихпоклонников в Instagram.Фигуристка призналась, что ее любимым элементом катанияраньше был каскад двойной аксель – тройной тулуп. Спортсменка сомневается, чтоеще умеет прыгать – в танцах это не требуется. Задали Диане болельщики и трудныйвопрос: "Как сделать, чтобы все "ки-пойнты" получались?".Фигуристка считает, что определенного метода не существует. Кроме того, спортсменка рассказала фанатам, что дружит с подопечной Алиной Загитовой.Диана рассказала также, что проводит время с, когдау обеих находится свободный час. Юная фигуристка утверждает, что ее мать сама ведет свой аккаунт в Instagram.И иногда известный тренер Этери Тутберидзе помогает Диане советами по поводуфигурного катания, пишет Sport24.