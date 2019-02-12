Диана Дэвис проводит на льду по 4 часа ежедневно. Дочь
известного тренера Этери Тутберидзе хотела бросить спорт, но любовь к фигурному
катанию победила.
Диана Дэвис проводит на льду по 4 часа ежедневно. Дочь
известного тренера Этери Тутберидзе хотела бросить спорт, но любовь к фигурному
катанию победила.
Диана родилась в Соединенных Штатах – в то время ее мама
Этери работала в Америке, выступая в ледовых шоу. У девочки с
рождения проблемы со слухом. Тем не менее, сегодня 16-летняя Диана Дэвис
выступает в танцах на льду в паре с Глебом Смолкиным. На прошедшем недавно
чемпионате России среди юниоров они заняли 9-е место.
Дочь известного российского тренера рассказала, сколько времени
ей приходится посвящать тренировкам, чтобы достичь результата.
"Фигурным катанием занимаюсь с двух лет. Я люблю этот
вид спорта. Но как-то было, что хотела все бросить. В день у меня 4 часа льда.
Долго не хотела уходить из одиночного катания, так что вопрос о трудности
перехода в танцы достаточно сложный", – ответила Диана на вопросы своих
поклонников в Instagram.
Фигуристка призналась, что ее любимым элементом катания
раньше был каскад двойной аксель – тройной тулуп. Спортсменка сомневается, что
еще умеет прыгать – в танцах это не требуется. Задали Диане болельщики и трудный
вопрос: "Как сделать, чтобы все "ки-пойнты" получались?".
Фигуристка считает, что определенного метода не существует. Кроме того, спортсменка рассказала фанатам, что дружит с подопечной Алиной Загитовой.
Диана рассказала также, что проводит время с
, когда
у обеих находится свободный час. Юная фигуристка утверждает, что ее мать сама ведет свой аккаунт в Instagram.
И иногда известный тренер Этери Тутберидзе помогает Диане советами по поводу
фигурного катания, пишет Sport
24.