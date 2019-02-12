Королевский эксперт сделал неожиданное заявление в документальном фильме, посвященном членам британской монаршей семьи. По его словам, принцесса Диана использовала секретное оружие против своего супруга.

Королевский эксперт сделал неожиданное заявление вдокументальном фильме, посвященном членам британской монаршей семьи. По егословам, принцесса Диана использовала "секретное оружие" противсвоего супруга.В 1994 году королевская особа появилась на вечеринке Vanity Fair в черномэлегантном платье с открытыми плечами. Этот наряд назвали "платьем мести",потому что вечером этого же дня жители Соединенного Королевства увидели скандальное интервью принца Чарльзадля национального телевидения. Репортер спросил у сына королевы, был ли он честен сженой и верен ей во время брака. "Да, пока наши отношения не испортились окончательно.Мы оба пытались их восстановить, но ничего не получилось", – ответил он.Принц подтвердил, что у него завязался роман с другойженщиной – Камиллой Паркер-Боулз. Эта новость шокировала поклонников британской монархии. Как утверждаеткоролевский эксперт, в тот момент было необходимо "снова вернуть свой голос"."Она хотела сравнять счет, и поступила очень разумно", – отметила Элизабет Варгас."Леди Ди воспользовалась очень эффективным оружием – модой. Людитолкались и падали друг на друга, чтобы сделать хороший снимок", – вспомнила журналистка МередитЭтерингтон-Смит. "На следующий день в прессе появилась новость об изменеЧарльза, но на первых полосах была фотография ", – рассказал фотограф Артур Эдвардс.На следующий день заголовки газет гласили: "Месть Дианы". "Она устроила борьбуза внимание публики и знала, как извлечь из этого выгоду", – пояснила специалист Элизабет Варгас. Поклонники принцессы Уэльской могут и дальше гадать, каковы были истинные намерения Дианы, когда она решила примерить этот культовый наряд.ДизайнерКристина Стамболиан сообщила, что изготовила это платье еще в1991 году. Но тогда принцесса беспокоилась, что ее образ будет слишкомоткровенным. "В ту ночь она хотела выглядеть на миллион долларов", – отметила бывший стилист леди Ди Анна Харви.