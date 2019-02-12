Королевский эксперт сделал неожиданное заявление в
документальном фильме, посвященном членам британской монаршей семьи. По его
словам, принцесса Диана использовала секретное оружие против
своего супруга.
Королевский эксперт сделал неожиданное заявление в
документальном фильме, посвященном членам британской монаршей семьи. По его
словам, принцесса Диана использовала "секретное оружие" против
своего супруга.
В 1994 году королевская особа появилась на вечеринке Vanity Fair в черном
элегантном платье с открытыми плечами. Этот наряд назвали "платьем мести",
потому что вечером этого же дня жители Соединенного Королевства увидели скандальное интервью принца Чарльза
для национального телевидения. Репортер спросил у сына королевы, был ли он честен с
женой и верен ей во время брака. "Да, пока наши отношения не испортились окончательно.
Мы оба пытались их восстановить, но ничего не получилось", – ответил он.
Принц подтвердил, что у него завязался роман с другой
женщиной – Камиллой Паркер-Боулз. Эта новость шокировала поклонников британской монархии. Как утверждает
королевский эксперт, в тот момент было необходимо "снова вернуть свой голос".
"Она хотела сравнять счет, и поступила очень разумно", – отметила Элизабет Варгас.
"Леди Ди воспользовалась очень эффективным оружием – модой. Люди
толкались и падали друг на друга, чтобы сделать хороший снимок", – вспомнила журналистка Мередит
Этерингтон-Смит. "На следующий день в прессе появилась новость об измене
Чарльза, но на первых полосах была фотография ", – рассказал фотограф Артур Эдвардс.
На следующий день заголовки газет гласили: "Месть Дианы". "Она устроила борьбу
за внимание публики и знала, как извлечь из этого выгоду", – пояснила специалист Элизабет Варгас. Поклонники принцессы Уэльской могут и дальше гадать, каковы были истинные намерения Дианы, когда она решила примерить этот культовый наряд.
Дизайнер
Кристина Стамболиан сообщила, что изготовила это платье еще в
1991 году. Но тогда принцесса беспокоилась, что ее образ будет слишком
откровенным. "В ту ночь она хотела выглядеть на миллион долларов", – отметила бывший стилист леди Ди Анна Харви.