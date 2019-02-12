Специалисты из Института
исследования рака в Лондоне разработали препарат, который способен излечить
различные виды злокачественных опухолей. Ученые уже протестировали новый метод борьбы с раком на пациентах.
Специалисты из Института
исследования рака в Лондоне разработали препарат, который способен излечить
различные виды злокачественных опухолей. Ученые уже протестировали новый метод борьбы с раком на пациентах.
Лекарство под названием тизотумаб-ведотин попадает внутрь поврежденных клеток и уничтожает их.
Специалисты проверили этот препарат на 147 пациентах, страдающих от различных форм
рака. Выяснилось, что этот метод оказывается эффективен при лечении опухоли пищевода, легких, мочевого
пузыря, шейки матки, яичников и эндометрии. Как утверждают исследователи, состояние стабилизировалось
у 27% людей, у которых был диагностирован рак мочевого пузыря, и у 7% пациентов, страдающих от рака эндометрии.
В ходе испытаний
ученые установили, что у препарата есть побочные эффекты. Среди наиболее серьезных
последствий использования лекарства специалисты назвали лихорадку, воспаление
слизистой оболочки и диабет второго типа. У пациентов, которые употребляли меньшие
дозы препарата, врачи наблюдали носовое кровотечение, тошноту, усталость и
другие симптомы, передает Lenta.ru.
Специалисты уверены,
что данный метод показал свою относительную безопасность. Теперь они планируют
провести испытания препарата тизотумаба-ведотина на пациентах, страдающих от опухоли
кишечника и поджелудочной железы.