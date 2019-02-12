Специалисты из Института исследования рака в Лондоне разработали препарат, который способен излечить различные виды злокачественных опухолей. Ученые уже протестировали новый метод борьбы с раком на пациентах.

Специалисты из Институтаисследования рака в Лондоне разработали препарат, который способен излечитьразличные виды злокачественных опухолей. Ученые уже протестировали новый метод борьбы с раком на пациентах.Лекарство под названием тизотумаб-ведотин попадает внутрь поврежденных клеток и уничтожает их.Специалисты проверили этот препарат на 147 пациентах, страдающих от различных формрака. Выяснилось, что этот метод оказывается эффективен при лечении опухоли пищевода, легких, мочевогопузыря, шейки матки, яичников и эндометрии. Как утверждают исследователи, состояние стабилизировалосьу 27% людей, у которых был диагностирован рак мочевого пузыря, и у 7% пациентов, страдающих от рака эндометрии.В ходе испытанийученые установили, что у препарата есть побочные эффекты. Среди наиболее серьезныхпоследствий использования лекарства специалисты назвали лихорадку, воспалениеслизистой оболочки и диабет второго типа. У пациентов, которые употребляли меньшиедозы препарата, врачи наблюдали носовое кровотечение, тошноту, усталость идругие симптомы, передает Lenta.ru.Специалисты уверены,что данный метод показал свою относительную безопасность. Теперь они планируютпровести испытания препарата тизотумаба-ведотина на пациентах, страдающих от опухоликишечника и поджелудочной железы.