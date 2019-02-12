Москва допускает сотрудничество с талибами для борьбы с боевиками террористической группировки Исламское государство (запрещена в России) в Афганистане. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов.

Москва допускает сотрудничество с талибами для борьбы с боевиками террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в России) в Афганистане. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов.По его словам, Россия может пересмотреть статус движения "Талибан" (запрещено в РФ) после того, как его лидеры договорятся с официальным Кабулом о совместной борьбе с террористами, передает телеканал "Россия 24".Что касается предстоящих переговоров по ситуации в Афганистане, то одной из центральных тем станет вывод из страны иностранных войск."После ухода американцев, которые с ИГИЛ не воюют, по сути ничего не изменится", — считает Кабулов.По мнению спецпредставителя президента РФ по Афганистану, когда афганцы достигнут мирного соглашения между собой, "они по-афгански займутся ИГИЛ, и следа не останется от этой террористической организации".Дипломат также отметил, что Вашингтон может принять участие в новом раунде московского формата по афганскому урегулированию. Подготовку к таким переговорам Кабулов обсудит с коллегами во время конференции в Анкаре. Она пройдет 22 февраля.