В подготовленном российской стороной проекте резолюции Совета Безопасности ООН констатируется, что Российская Федерация решительно выступает против вооруженного и любого другого вмешательства в дела Венесуэлы.

В подготовленном российской стороной проекте резолюции Совета Безопасности ООН констатируется, что Российская Федерация решительно выступает против вооруженного и любого другого вмешательства в дела Венесуэлы.Также в документе говорится, что угрозы применения силы против территориальной целостности и независимости Венесуэлы, как и попытки вмешательства в ее внутренние дела вызывают обеспокоенность. По мнению российской стороны, все страны должны исполнять свои международные обязательства в строгом соответствии с Уставом ООН на основе уважения международного мира, безопасности и справедливости.Кроме того, Российская Федерация призывает все заинтересованные стороны к разрешению ситуации мирным путем в рамках национальной конституции Венесуэлы, а также поддерживает все инициативы, направленные на политическое урегулирование ситуации самими венесуэльцами, в том числе, "механизм Монтевидео", передает "Интерфакс"."Механизм Монтевидео" — разработанные Мексикой, Уругваем и Карибским сообществом предложения по поэтапному урегулированию ситуации в Венесуэле, включающие начало диалога, переговоры и достижение соглашения и его реализацию.