Наибольшее количество подключений компания зафиксировала во Владимире, Коврове, Муроме, Гусе-Хрустальном

Наибольшее количество подключений компания зафиксировала во Владимире, Коврове, Муроме, Гусе-ХрустальномЗа прошедший год более семи тысяч жителей Владимирской области выбрали мобильную связь от «Ростелекома». Наибольшее количество подключений компания зафиксировала во Владимире, Коврове, Муроме, Гусе-Хрустальном. В этих городах более половины пользователей выбрали комплексные предложения, включающие пакеты минут, мегабайтов и SMS. Самым популярным в 2018 году стал тариф «Суперсимка M»: его выбрала почти треть абонентов.В новом году «Ростелеком» обновил семейство тарифов: на смену «Суперсимке» пришла линейка «История». В начале года лидерство удерживает тариф «Семейная история». Он предлагает безлимитные звонки на номера «Ростелекома» по всей стране, 600 минут разговоров с абонентами других операторов, 30 Гб мобильного интернета, 50 SMS-сообщений и бесплатный доступ в Wink на год. Пакеты минут, интернета и SMS-сообщений можно делить между членами семьи, подключив к единому счету до пяти SIM-карт.Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:«Мы придерживаемся гибкой тарифной политики, чтобы наши абоненты получали качественную связь за разумные деньги. В линейке «История» мы постарались учесть все возможные пожелания, но также обеспечили возможность собрать пакет мобильных услуг как конструктор: под нужды конкретного человека или целой семьи. Дружить с «Ростелекомом» ещё и выгодно: наши бонусные программы позволяют не только сократить расходы но и получить дополнительные возможности. Потратить бонусы можно на дополнительные пакеты минут или интернета, на пакеты телеканалов или на дополнительные сервисы».Линейка тарифов мобильной связи «Ростелекома» – это четыре основных направления: «Новая история» для абонентов-новичков, «Целая история» с увеличенным трафиком, «Семейная история» для всей семьи и «Бесконечная история» для активных пользователей интернета.Приобрести SIM-карту «Ростелекома» и заключить договор можно в любом центре продаж и обслуживания компании, а на сайте rt.ru или по бесплатному телефону 8-800-1000-800 можно заказать доставку контракта на дом.