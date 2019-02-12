Руководство Челси не собирается увольнять главного тренера Маурицио Сарри. Итальянский специалист продолжит руководить лондонским клубом и после сокрушительного проигрыша Манчестер Сити.

Руководство "Челси" не собирается увольнять главного тренера Маурицио Сарри. Итальянский специалист продолжит руководить лондонским клубом и после сокрушительного проигрыша "Манчестер Сити".В воскресенье "Челси" проиграл "Манчестер Сити" с результатом 0:6. Это поражение стало самым крупным за последние 27 лет. Сразу появились слухи о скором уходе Сарри. Назывался и преемник – бывший нападающий "Челси" и сборной Италии Джанфранко Дзола.Однако позже появилась информация, что Сарри продолжит тренировать "синих". 60-летний итальянец возглавил "Челси" прошлым летом, заменив своего соотечественника Антонио Конте.