Недавнее разгромное поражение лондонского Челси в чемпионате Англии от Манчестер Сити (0:6) дало новый толчок разговорам о возможной отставке тренера аристократов Маурицио Сарри. Итальянец покинет Лондон, если не сможет пробиться в Лигу чемпионов.

Недавнее разгромное поражение лондонского "Челси" в чемпионате Англии от "Манчестер Сити" (0:6) дало новый толчок разговорам о возможной отставке тренера "аристократов" Маурицио Сарри. Итальянец покинет Лондон, если не сможет пробиться в Лигу чемпионов.Напомним, что Сарри стал тренером "Челси" в летнее межсезонье, когда клуб покинул его соотечественник Антонио Конте. И, напоминает британская The Telegraph, перед новым наставником была поставлена задача-минимум – попасть вместе с командой в Лигу чемпионов сезона-2019-2020.Однако, последние матчи лондонцев, включая поражения от "МанСити" и "Брайтона" (0:4), показывают, что команда явно "валится" и ей будет сложно добиться попадания в главный евротурнир. К премьер-лиге "Челси" идет на 6-м месте и борьбе за 4-е, которое дает право на Лигу чемпионов, придется сражаться с "Арсеналом" и "Манчестер Юнайтед".Можно стать участником Лиги чемпионов и победив в Лиге Европы, тем более, что первый соперник лондонцев в плеф-офф – шведский "Мальме", — вполне проходим. И все же тренерская судьба Сарри висит на волоске и, пожалуй, впервые с лета 2018 года итальянцу реально грозит отставка.