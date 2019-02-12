Саудовская Аравия последовательно реализует программу реновации экономики VISION 2030, направленную на снижение зависимости страны от нефти. В том числе, большое значение правительство уделяет сфере туризма и отдыха, постепенно переставая быть самым закрытым королевством.

Саудовская Аравия последовательно реализует программу реновации экономики VISION 2030, направленную на снижение зависимости страны от нефти. В том числе, большое значение правительство уделяет сфере туризма и отдыха, постепенно переставая быть самым закрытым королевством. На северо-востоке страны завершился первый крупный международный фестиваль. Гостей со всего света принимал древнейший регион Аль-Ула, включенный в список наследия Юнеско.Одним из самых притягательных объектов для гостей фестиваля стал затерянный в песках Мадеин-Салех. Этот древний город в фокусе внимания учёных и путешественников. Здесь находилось второе по значимости поселение Нобатейского государства, столица которой, Петра, известна всему миру.Но доступ к тайнам Хегры, который впоследствии оказался частью региона Аль-Ула, долгое время был закрыт. Исключение сделали только для посетителей зимнего фестиваля."Зима на Танторе, так называется этот масштабный проект, стартовавший 20 декабря, фактически он стал площадкой для испытания упрощенного типа туристических виз, электронного. Их можно было оформить буквально за несколько дней. И это особенно удивляет, если учесть, что до конца прошлого года Саудовская Аравия не выдавала туристические визы, в принципе."У нас 6 миллионов туристов приезжают сейчас в Турцию, три миллиона в Египет, и королевство заинтересовано, чтобы туристы приезжали сюда. И мы планируем создать совместный фонд Саудовской Аравии с Китаем, с Россией, который будет финансировать туристические проекты не только в России, не только в СА, но и в Китае. Соответственно, этот фонд поможет инвестировать в туристическую инфраструктуру, чтобы инвесторы получали хорошую доходность, и чтобы такие интересные турпроекты удавались, и чтобы всё больше и больше российских туристов приезжало в Саудовскую Аравию", — отмечает Кирилл Дмитриев, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций.За 8 недель фестиваля гости могли не только ознакомиться с культурным и историческим наследием страны, но также купить продукты на местном рынке, попробовать блюда местной кухни, полюбоваться на шоу воздушных шаров, и посетить один из заявленных концертов.Специально к фестивалю был построен впечатляющий концертный зал. Его сделали зеркальным, чтобы не нарушать пейзаж. Каждую пятницу, в этом здании, отражающем пустыню, солнце, горы и звёзды, выступали музыканты мировой величины."Меня очень увлекла культура, традиции, наследие этого места, и мне теперь хочется узнать о нём больше. И я надеюсь, что мне удастся вдохновить многих людей посетить эту страну, открыть её для себя, мы пока так мало знаем о ней", — рассказывает Мартин Т.Сон Энгстром, основатель музыкального фестиваля Вербье.В заключительный день на Тантору приехал наследный принц Саудовской Аравии. Его прибытие не только подчеркнуло высокий статус мероприятия, но и в какой-то степени стало гарантом того, что фестиваль будет проходить не единожды. Возможно, в скором времени и другие регионы Саудовской Аравии также откроют свои границы для туристов.