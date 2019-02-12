Ксения Собчак чутко держит нос по ветру событий. Скандально известная ведущая опубликовала видео, на котором запечатлена в компании двух представителей противоположного пола.

Ксения Собчак чутко держит нос по ветру событий. Скандально известная ведущая опубликовала видео, на котором запечатлена в компании двух представителей противоположного пола.На своей официальной страничке в социальной сети Instagram представила новый выпуск своего YouTube-шоу "Осторожно, Собчак!" На сей раз гламурная блондинка встретилась с двумя шоуменами – Семеном Слепаковым и Михаилом Галустяном – и выяснила, кто из них смешнее. "Сажусь на лицо российскому юмору", – подписала Ксения публикацию, остроумно обыграв слоган рекламной компании всемирно известного бренда Reebok.Поясним: российское представительство фирмы запустило проект #нивкакиерамки. Его целью стало избавление от мифов о разделении занятий на традиционно женские и мужские. Компания Reebok призвала представительниц прекрасного пола "пересесть с иглы мужского одобрения на мужское лицо". Однако, с учетом российского менталитета, многим соотечественникам идея показалась странной и даже неприличной.Что касается публикации , то комментаторы неоднозначно отнеслись к героям шоу и к самой его создательнице. "Да Ксения, клево все, но Вам не идет МАТ (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "Спасибо, ждем следующий выпуск". "Вообще, когда девушка разговаривает таким языком, то как-то противно. А интервью интересное", "Надень реебок и садись)) галустян ваще никакущий, словно боится *** лишнего, но и он скорей смог сесть афтору на лицо))", "Сема понятно, но Миха просто актёр, воспроизводящий, а не созлаюший", – высказались подписчики.Отметим, что запустила новый проект на волне слухов о том, что ее семейная жизнь с Максимом Виторганом трещит по швам. Якобы телеблондинка увлеклась режиссером Константином Богомоловым, который, в свою очередь, развелся с актрисой Дарьей Мороз. Блогер Лена Миро откровенно обвинила Ксению в предательстве и подлости, хотя и признала, что этот опыт должен пойти Максиму Виторгану на пользу. Дескать, в следующий раз он выберет себе другую женщину.