Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко на грани развода. Звезды
телестройки не могут найти общий язык. Участник шоу Дом-2 отказывается
возвращаться к жене и дочери.
Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко на грани развода. Звезды
телестройки не могут найти общий язык. Участник шоу "Дом-2" отказывается
возвращаться к жене и дочери.
После очередного скандала Дмитренко собрал свои вещи и уехал
к родителям во Владивосток. Молодой отец больше не может выносить нытья жены по
поводу и без.
Отогревшись под маминым крылышком, Дима понял, что на "Дом-2"
возвращаться не хочет. Мужчина слишком устал от жизни под прицелом видеокамер и общества сварливой Рапунцель.
Общаться с Ольгой он пока не желает. Как настоящий джентльмен, Дмитренко "послал" возлюбленную с помощью СМС -сообщения. "Он не хочет
возвращаться на проект, пишет, что хочет уйти и снимать квартиру один. Он не
вспомнил о нас. В чем причина, я правда не знаю. Он сказал, что я ношу фамилию
всей его семьи и позорю чету Дмитренко", – рассказала Рапунцель ведущей Ксении
Бородиной.
После он опубликовал
в личном Instagram страдальческий пост о том, что его браку пришел конец. "Семейная жизнь дала трещину 💔
(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)",
– театрально написал участник .
Сообразив, что муж бросил ее одну в чужом городе с ребенком
на руках, Рапунцель бросилась посвящать тому посты в личном микроблоге. "Не
обещай того,что выполнять не хочешь,не лги тому, кто верит всем твоим словам!😢Пока
ты здесь мне голову морочишь – Господь все видит… и за это спросит Там…👆Как
сладко врешь,когда я знаю правду! Пусть все останется на твоей совести😏", – обратилась к благоверному звезда
шоу .