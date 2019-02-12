Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко на грани развода. Звезды телестройки не могут найти общий язык. Участник шоу Дом-2 отказывается возвращаться к жене и дочери.

Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко на грани развода. Звездытелестройки не могут найти общий язык. Участник шоу "Дом-2" отказываетсявозвращаться к жене и дочери.После очередного скандала Дмитренко собрал свои вещи и уехалк родителям во Владивосток. Молодой отец больше не может выносить нытья жены поповоду и без.Отогревшись под маминым крылышком, Дима понял, что на "Дом-2"возвращаться не хочет. Мужчина слишком устал от жизни под прицелом видеокамер и общества сварливой Рапунцель.Общаться с Ольгой он пока не желает. Как настоящий джентльмен, Дмитренко "послал" возлюбленную с помощью СМС -сообщения. "Он не хочетвозвращаться на проект, пишет, что хочет уйти и снимать квартиру один. Он невспомнил о нас. В чем причина, я правда не знаю. Он сказал, что я ношу фамилиювсей его семьи и позорю чету Дмитренко", – рассказала Рапунцель ведущей КсенииБородиной.После он опубликовалв личном Instagram страдальческий пост о том, что его браку пришел конец. "Семейная жизнь дала трещину 💔(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)",– театрально написал участник .Сообразив, что муж бросил ее одну в чужом городе с ребенкомна руках, Рапунцель бросилась посвящать тому посты в личном микроблоге. "Необещай того,что выполнять не хочешь,не лги тому, кто верит всем твоим словам!😢Покаты здесь мне голову морочишь – Господь все видит… и за это спросит Там…👆Каксладко врешь,когда я знаю правду! Пусть все останется на твоей совести😏", – обратилась к благоверному звездашоу .