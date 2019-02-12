Сегодня утром в Краснодаре легковушка вылетела на тротуар и сбила пешехода. Пострадала 56-летняя женщина, ее увезли в больницу с сотрясением мозга. Автомобиль нашелся в соседних дворах, водитель скрылся.

Сегодня утром в Краснодаре легковушка вылетела на тротуар и сбила пешехода. Момент аварии попал на видео, снятое камерой наблюдения.Авария произошла 12 февраля на улице Садовая около половины восьмого утра, когда легковушка внезапно потеряла управление, вылетела на тротуар, сбила пешехода, выехала на дорогу и врезалась в грузовик.Из легковушки вышла женщина и, пошатываясь, удалилась. В свою очередь, виновник аварии, с трудом справившись с автомобилем, уехал, даже не поинтересовавшись судьбой сбитого пешехода.Выяснилось, что сбили 56-летнюю женщину. В настоящее время она находится в местной больнице с сотрясением мозга.Пустой и помятый автомобиль нашли в соседнем дворе. Сотрудники правоохранительных органов разыскивают виновника аварии.