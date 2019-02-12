Москва не оставляет попыток вывести британские власти на чистую
воду в деле отравленных и бесследно пропавших Скрипалей. Со дня инцидента в
Солсбери прошел почти год, а бывшего полковника ГРУ с тех пор так никто и не
видел.
Москва не оставляет попыток вывести британские власти на чистую
воду в деле отравленных и бесследно пропавших Скрипалей. Со дня инцидента в
Солсбери прошел почти год, а бывшего полковника ГРУ с тех пор так никто и не
видел.
С очередным заявлением по выступил посол
России в Великобритании Александр Яковенко. Дипломат сказал, что Москва будет
требовать официальный доклад Лондона по расследованию инцидента в Солсбери.
"Прошел почти год, так называемое следствие ведется, мы
не получили ни доступа к российским гражданам Скрипалям, мы ждем официального
доклада по расследованию, поскольку в отношении России были выдвинуты очень
серьезные обвинения и эти обвинения нужно чем-то подкреплять", – сказал Яковенко.
Британские власти до сих пор хранят молчание по этому делу.
Единственное, что они смогли сделать, так это обвинить Россию в отравлении
. Сейчас многие эксперты сомневаются, что это преступление было на
самом деле. При этом Лондон продолжает делать странные заявления о том, что вся
информация об инциденте в Солсбери есть в открытом доступе.
Не иначе, Лондон имеет в виду регулярно пополняемый
журналистами список "обвиняемых" по . В нем уже есть
таинственный газ советского происхождения "Новичок", дверная ручка,
столик в кафе, скамейка в парке, чемодан с гречкой из России, кот и
поддельный флакон из-под духов известной французской фирмы.
Глава российского МИД Сергей Лавров обращал внимание на тот
факт, что рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо
доказательств виновности России. Со Смоленской площади в Форин-офис отправлены около
60 дипломатических нот с требованием предоставить Москве доступ к расследованию
и самим пострадавшим российским гражданам. Предлагал МИД и правовую помощь, и делал
предложения о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного
расследования.
Британская пресса тем временем продолжает удивлять все
новыми фейками, якобы имеющими отношение к расследованию Скотланд-Ярда.
Буквально на днях влиятельная газета The Daily Telegraph, ссылаясь на свои источники
в спецслужбах, написала, что Скрипалей отравили не только сотрудники несуществующего
ГРУ Петров и Боширов.
С ними был некто Сергей Федотов. Он не полетел в Москву
вместе со своими подельниками, а остался в Великобритании еще на несколько
дней. Где Федотов сейчас – никому не известно, зато в информационное пространство
вброшена очередная утка.
Даже без серьезного анализа видно, что в этой версии много
несостыковок. Например, почему
британские спецслужбы распространили видео только с двумя отравителями
– Петровым и Бошировым. Где во время их прогулок по Солсбери был гражданин Федотов и почему он бесследно исчез вместе с пострадавшими Скрипалями?
Но, на эти неудобные вопросы в Туманном Альбионе традиционно не отвечают, там могут только обвинять Россию в причастности к преступлению,
которого, на самом деле, вероятно, и не было.
Напомним, что граждане России и его дочь
Юлия были отравлены 4 марта 2018 года в британском городке Солсбери. Премьер-министр
Тереза Мэй сразу же обвинила в преступлении Россию. Через несколько месяцев Скотланд-Ярд
показал видеокадры с двумя россиянам – Александром Петровым и Русланом Бошировым. Их
назвали сотрудниками ГРУ и обвинили в заговоре и попытке убийства с
использованием отравляющего вещества "Новичок".