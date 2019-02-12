Москва не оставляет попыток вывести британские власти на чистую воду в деле отравленных и бесследно пропавших Скрипалей. Со дня инцидента в Солсбери прошел почти год, а бывшего полковника ГРУ с тех пор так никто и не видел.

Москва не оставляет попыток вывести британские власти на чистуюводу в деле отравленных и бесследно пропавших Скрипалей. Со дня инцидента вСолсбери прошел почти год, а бывшего полковника ГРУ с тех пор так никто и невидел.С очередным заявлением по выступил посолРоссии в Великобритании Александр Яковенко. Дипломат сказал, что Москва будеттребовать официальный доклад Лондона по расследованию инцидента в Солсбери."Прошел почти год, так называемое следствие ведется, мыне получили ни доступа к российским гражданам Скрипалям, мы ждем официальногодоклада по расследованию, поскольку в отношении России были выдвинуты оченьсерьезные обвинения и эти обвинения нужно чем-то подкреплять", – сказал Яковенко.Британские власти до сих пор хранят молчание по этому делу.Единственное, что они смогли сделать, так это обвинить Россию в отравлении. Сейчас многие эксперты сомневаются, что это преступление было насамом деле. При этом Лондон продолжает делать странные заявления о том, что всяинформация об инциденте в Солсбери есть в открытом доступе.Не иначе, Лондон имеет в виду регулярно пополняемыйжурналистами список "обвиняемых" по . В нем уже естьтаинственный газ советского происхождения "Новичок", дверная ручка,столик в кафе, скамейка в парке, чемодан с гречкой из России, кот иподдельный флакон из-под духов известной французской фирмы.Глава российского МИД Сергей Лавров обращал внимание на тотфакт, что рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либодоказательств виновности России. Со Смоленской площади в Форин-офис отправлены около60 дипломатических нот с требованием предоставить Москве доступ к расследованиюи самим пострадавшим российским гражданам. Предлагал МИД и правовую помощь, и делалпредложения о сотрудничестве, в том числе о проведении совместногорасследования.Британская пресса тем временем продолжает удивлять всеновыми фейками, якобы имеющими отношение к расследованию Скотланд-Ярда.Буквально на днях влиятельная газета The Daily Telegraph, ссылаясь на свои источникив спецслужбах, написала, что Скрипалей отравили не только сотрудники несуществующегоГРУ Петров и Боширов.С ними был некто Сергей Федотов. Он не полетел в Москвувместе со своими подельниками, а остался в Великобритании еще на несколькодней. Где Федотов сейчас – никому не известно, зато в информационное пространствовброшена очередная утка.Даже без серьезного анализа видно, что в этой версии многонесостыковок. Например, почемубританские спецслужбы распространили видео только с двумя отравителями– Петровым и Бошировым. Где во время их прогулок по Солсбери был гражданин Федотов и почему он бесследно исчез вместе с пострадавшими Скрипалями?Но, на эти неудобные вопросы в Туманном Альбионе традиционно не отвечают, там могут только обвинять Россию в причастности к преступлению,которого, на самом деле, вероятно, и не было.Напомним, что граждане России и его дочьЮлия были отравлены 4 марта 2018 года в британском городке Солсбери. Премьер-министрТереза Мэй сразу же обвинила в преступлении Россию. Через несколько месяцев Скотланд-Ярдпоказал видеокадры с двумя россиянам – Александром Петровым и Русланом Бошировым. Ихназвали сотрудниками ГРУ и обвинили в заговоре и попытке убийства сиспользованием отравляющего вещества "Новичок".