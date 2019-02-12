Беременность и роды – очень важный этап в жизни любой женщины. От того, как пройдет этот процесс, зависит здоровье и красота каждой из нас. И если во время родов происходят осложнения, то у женщины могут возникнуть проблемы, которые скажутся на ее интимной и повседневной жизни. О том, как избавиться от негативных последствий, Дни.ру побеседовали с врачом гинекологом-эндокринологом Института пластической хирургии и косметологии Людмилой Угрюмовой.

Беременность и роды – очень важный этап в жизни любой женщины. От того, как пройдет этот процесс, зависит здоровье и красота каждой из нас. И если во время родов происходят осложнения, то у женщины могут возникнуть проблемы, которые скажутся на ее интимной и повседневной жизни. О том, как избавиться от негативных последствий, "Дни.ру" побеседовали с врачом гинекологом-эндокринологом Института пластической хирургии и косметологии Людмилой Угрюмовой."Влагалище может потерять свою естественную емкость, перерастянуться и деформироваться, если во время родов возникают осложнения, происходит разрыв промежности или проводится ее хирургическое рассечение", – рассказала "Дни.ру" врач гинеколог-эндокринолог Института пластической хирургии и косметологии на Ольховской улице, кандидат медицинских наук Людмила Угрюмова. Однако если так произошло, отчаиваться не стоит."Современная медицинаможет предложить множество способов решения этих деликатных проблем, однакосамым эффективным методом является интимная пластика. Это собирательноеназвание для нескольких видов операций, направленных нетолько на восстановление функции влагалища и промежности, но и на устранениекосметических дефектов", – заметила специалист.каких случаях прибегают к подобным вмешательствам?"Первое и самое частовстречающееся показание – опущение влагалища. Оно сопровождается увеличениемего объема, потерей эластичности стенок, появлением вагинальных звуков. Вовремя полового акта отсутствует плотный охват полового члена, ощущения обоихпартнеров снижаются", – подчеркнула эксперт."Оперативная коррекцияможет дать наиболее яркий и выраженный результат, который останется с ваминадолго. Благодаря хирургическому устранению опущения объем влагалища существенноуменьшается, а также устраняются наружные дефекты в виде дряблыхпигментированных складок. В результате вы получите подтянутую юную промежностьбез косметических изьянов и узкое влагалище", – добавила она."Еще одна проблема – недержаниемочи после родов. Такая проблема встречается довольно часто, она связана сналичием травмы соединительной ткани из-за выраженного растяжения. Этоосложнение не зависит от возраста. Есть женщины, которые и в 25 лет неудерживают мочу после травматичных родов. При этом происходит подтекание прифизических нагрузках, прыжках, танцах, кашле, смехе и чихании. Золотымстандартом лечения является хирургическая коррекция, когда под уретруустанавливается специальная петля, которая будет поддерживать ее в нужномположении. Эффект от лечения остается на всю жизнь", – заключила Людмила Угрюмова.