Тренер лидеров российской футбольной премьер-лиги из питерского Зенита Сергей Семак в преддверии первой официальной игры своих подопечных в новом календарном году против турецкого Фенербахче в рамках Лиги Европы отметил, что у команды имеются сложности.

Тренер лидеров российской футбольной премьер-лиги из питерского "Зенита" Сергей Семак в преддверии первой официальной игры своих подопечных в новом календарном году против турецкого "Фенербахче" в рамках Лиги Европы отметил, что у команды имеются сложности."В нашем состоянии есть и свои плюсы, и минусы, — цитирует Семака официальный сайт "Зенита". – Отсутствие официальных матчей – минус. Сложно будет рассчитывать на нашу лучшую игру, но каждый игрок будет сражаться. В этом мы не сомневаемся. Мы сделали все, чтобы подойти к завтрашней игре в хорошей форме".Тренер "сине-бело-голубых" отметил, что еще одной сложностью будет необходимость справиться с давлением стадиона: "Мы знаем, что их болельщики, как и наши – это почти двенадцатый игрок. Тем не менее, такой антураж располагает к тому, чтобы играть и получать удовольствие от футбола. Так чувствуется тот накал, ради которого мы и играем в футбол".Семаку напомнили, что два года подряд "Зенит" проигрывал первые матчи 1/16 финала евротурниров, на что наставник ответил: "Думаю, что каждая новая игра – новая история. Нет тенденций, есть сложности. Это первый официальный матч, но нет нерешаемых задач. Наши новички приехали недавно, им тоже сложно было набрать форму и влиться в команду".