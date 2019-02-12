Администрация Петушинского района подала в суд на владельца

Администрация Петушинского района подала в суд на владельцаВ конце прошлого года администрация Владимирской области рассмотрела жалобу жителей посёлка Болдино в Петушинском районе. Граждан беспокоило незаконное строительство завода по переработке серы. Владимир Сипягин высказал требования компании «Лидер-С», чтобы та прекратила строительство здания до полного выполнения всех предусмотренных законом необходимых процедур.В начале января врио первого вице-губернатора Максим Брусенцов вновь обсудил с жителями Петушинского района эту проблему, пообещав им, что строительство продолжат только после проведения всех проверок и публичных слушаний.Госстройнадзор провёл проверку, в ходе которой установил факт самовольного строительства на этом земельном участке в Болдино: там начали работы по возведению 2-х капитальных сооружений. Во время рейда на объекте не было представителей собственника, инженерно-технического персонала и рабочих.Собственник земельного участка пригласили в инспекцию госстройнадзора. Администрация Петушинского района подала в суд на владельца, который ведёт незаконную стройку. Судебное заседание пройдёт 4 марта.