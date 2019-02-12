ЧП в аэропорту Барнаула. Шесть человек пострадали после падения с трапа самолёта. Двоих пришлось госпитализировать. Лайнер Уральских авиалиний должен был улететь в Москву. Во время посадки, люди стали падать с трапа.

ЧП в аэропорту Барнаула. Шесть человек пострадали после падения с трапа самолёта. Двоих пришлось госпитализировать. Лайнер "Уральских авиалиний" должен был улететь в Москву. Во время посадки, люди стали падать с трапа.Как сообщили в пресс-службе аэропорта, причиной инцидента стала скрытая неисправность в трапе, которую нельзя было обнаружить во время предполетной проверки. Однако, по словам очевидцев, службы воздушной гавани не до конца подсоединили трап к самолету, отмечает телеканал "Россия 24".