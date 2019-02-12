В Сирии 70 человек погибли в результате авиаударов международной коалиции во главе с США по лагерю беженцев в деревне Багуз провинции Дейр-эз-Зор.

В Сирии 70 человек погибли в результате авиаударов международной коалиции во главе с США по лагерю беженцев в деревне Багуз провинции Дейр-эз-Зор, передает РИА Новости. По данным местных СМИ, мирные жители сгорели заживо в своих автомобилях.9 февраля арабо-курдские отряды SDF заявили о начале операции по зачистке последней, по их словам, деревни в Сирии от боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).Представитель SDF Мустафа Бали в Twitter уточнил, что Багуз — "последняя сирийская деревня, подконтрольная ИГ".Арабо-курдские отряды SDF несколько месяцев при авиподдержке международной коалиции во главе с США ведут боевые действия против остатков террористической группировки ИГ. СМИ не раз сообщали о гибели мирных жителей в результате авиаударов.