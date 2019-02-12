Государственное телевидение Сирии сообщило об уничтожении больницы в пограничной провинции Кунейтра израильским танковым огнем и атаке Израиля на другие объекты.

Государственное телевидение Сирии сообщило об уничтожении больницы в пограничной провинции Кунейтра израильским танковым огнем и атаке Израиля на другие объекты.Как передает РИА Новости, сирийские телевизионщики проинформировали мировую общественность о том, что атаке подверглась также обсерватория в Джубата аль-Хашаб, обстрелян также район Телль ад-Даръия.В свою очередь губернатор Кунейтры Хамма Дбаят рассказал, что израильские танки выпустили пять снарядов в сторону Кунейтры, которые разорвались в районе лесов Джубата аль-Хашаб.