На 82-м году ушел из жизни один из лучших вратарей в истории футбола англичанин Гордон Бэнкс. В 1966 году он помог национальной команде завоевать золотые медали на домашнем чемпионате мира.

На 82-м году ушел из жизни один из лучших вратарей в истории футбола англичанин Гордон Бэнкс. В 1966 году он помог национальной команде завоевать золотые медали на домашнем чемпионате мира.О смерти знаменитого голкипера сообщил официальный сайт футбольной команды "Сток Сити", в составе которой он в 1972 году выиграл Кубок лиги, а позже стал президентом клуба. Кроме того, Бэнкс выступал за "Лестер Сити", проведя в нем почти 300 матчей.На счету англичанина 73 игры за национальную сборную. Отметим, что Бэнкс занимает второе место после Льва Яшина в списке лучших голкиперов всех времен, составленном Международной федерацией футбола.