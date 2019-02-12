В Казахстане скончался ветеран афганской войны, первый командир 177-го отряда специального назначения, полковник в отставке Борис Керимбаев на 72-м году жизни. Его прозвище на той войне было кара майор (или черный майор).

В Казахстане скончался ветеран афганской войны по прозвищу "кара майор" (или "черный майор") Борис Керимбаев. Ему был 71 год. Как сообщили в пресс-службе министерства обороны Казахстана, полковник в отставке умер после продолжительной болезни.Борис Керимбаев родился в 1948 году в Казахской ССР. Свое прозвище "черный" или "грозный" Керимбаев получил, когда был командиром второго "мусульманского" батальона в Афганистане.В мае 82-го отряд Керимбаева занял Панджшерское ущелье и удерживал его почти год, перекрыв тем самым движение моджахедов. Керимбаев стал первым среди командиров, чьи боевые потери оказались наименьшими, уточняет ТАСС. Полевой командир Ахмад Шах Масуд пообещал миллион долларов за голову "кара майора", но Керимбаева победить так и не удалось.В 1992 году Керимбаев уволился из Вооруженных сил Казахстана по состоянию здоровья в звании полковника.