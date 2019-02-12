По факту прорыва трубопровода и разлива горячей воды в Самаре, в результате которого пострадали два человека, ведется доследственная проверка, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

По факту прорыва трубопровода и разлива горячей воды в Самаре, в результате которого пострадали два человека, ведется доследственная проверка, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.Как сообщалось, двое мужчин провалились под асфальт и получили ожоги в районе прорыва трубопровода в Самаре на пересечении улицы Осипенко и проспекта Ленина (диаметр 500 мм). Пострадавшие госпитализированы в ожоговый центр больницы им. Пирогова. Молодой человек находится в тяжелом состоянии, состояние второго мужчины оценивается как средней тяжести.В результате ЧП оказались отключены от отопления 24 многоквартирных дома, а также несколько детсадов и школ.