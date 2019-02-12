Настоящая цель российских подводных аппаратов Посейдон заключается в развале НАТО, пишет издание Business Insider со ссылкой на экспертов. Торпеды способны уничтожить целый континент, поэтому члены Альянса не станут приходить друг другу на помощь.

Настоящая цель российских подводных аппаратов "Посейдон" заключается в развале НАТО. Об этом пишет Business Insider.По мнению экспертов, на которых ссылается издание, ядерное оружие может уничтожать отдельные города, а новейшие российские торпеды могут прекратить существование целого континента. Кроме того, Россия сможет применить "Посейдоны" даже в случае своего полного уничтожения. "Посейдон" еще называют торпедами "Судного дня".Это ставит под угрозу само существование Североатлантического альянса. Вашингтон, оценив риски, не станет помогать Эстонии, которую нужно будет спасти "от хватки Москвы". После этого существование НАТО как военного союза прекратится.На прошлой неделе президент России Владимир Путин встретился с министром обороны Сергеем Шойгу и главой МИД России Сергеем Лавровым. Глава государства сказал, что ему доложили об окончании ключевого этапа испытаний "Посейдона".