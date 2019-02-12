Согласно результатам исследования изъятое является наркотическим средством – кокаином...

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве задержали 38-летнего москвича, подозреваемого в покушении на сбыт наркотического средства – кокаина.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции на улице Барышиха задержали мужчину, у которого при личном досмотре были обнаружены и изъяты 18 свертков с порошкообразным веществом белого цвета. Согласно результатам исследования изъятое является наркотическим средством – кокаином, общей массой более 160 граммов.По данному факту Следственной частью следственного управления УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по СЗАО(499) 192-59-56