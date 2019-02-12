Павел Иванович Бельков долгие годы своей жизни посвятил службе в органах внутренних дел и по праву является одним из самых уважаемых ветеранов службы...

Павел Иванович Бельков долгие годы своей жизни посвятил службе в органах внутренних дел и по праву является одним из самых уважаемых ветеранов службы.Родился Павел Иванович 9 декабря 1931 года в небольшой деревушке в Тверской области. На его долю выпало немало трудностей и испытаний. Совсем маленьким мальчиком ему пришлось провести более трех месяцев под оккупацией немцев и на собственном опыте познакомиться с «новым порядком», который хотели принести на нашу землю фашисты.Трудовой путь он начал юношей в родном колхозе еще во время войны. Работал наравне со взрослыми, испытывал те же тяготы и лишения. Награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.».В 19 лет Павел Иванович был призван на службу в ряды Вооруженных Сил и с 1950 по 1953 год служил сначала на Черноморском, а потом на Северном флоте. После увольнения в запас поступил на службу в органы внутренних дел на должность милиционера 60 отделения милиции города Москвы. Дальнейшая жизнь Павла Ивановича была неразрывно связана со службой в милиции. После окончания Московской школы милиции и присвоения офицерского звания работал в уголовном розыске и других службах милиции, занимал руководящие должности. Награжден медалью «За отличную службу по охране общественного порядка» и многочисленными ведомственными и юбилейными наградами.Павел Иванович закончил службу в 1987 году в звании подполковника милиции. Находясь на заслуженном отдыхе, Павел Иванович принимает активное участие в жизни ветеранской организации, до недавнего времени часто встречался с молодыми сотрудниками, передавал им свой богатый профессиональный и жизненный опыт. Кроме успехов в службе Павлу Ивановичу удалось создать и сохранить большую и крепкую семью. У него две дочери, четверо внуков и два правнука. И практически всю жизнь рядом с ним его верная супруга Людмила Ивановна, с которой в этом году они отметят 52-ю годовщину свадьбы.Поздравить Павла Ивановича с 88-летием приехали помощник начальника УВД по ЮАО по работе с личным составом полковник внутренней службы Михаил Клюев, врио начальника отделения морально-психологического обеспечения УВД лейтенант внутренней службы Анатолий Шачнев и председатель Совета ветеранов Константин Кириллов.Вручая поздравительный адрес от имени временно исполняющего обязанности начальника УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве полковника полиции Дмитрия Баранова, Михаил Клюев подчеркнул, что сотрудники Управления гордятся поколением героев и победителей, которые с честью прошли через тяжелейшие испытания Великой Отечественной войны. И каждый внес свой, поистине бесценный вклад в общую Победу. Этот беспримерный подвиг останется в веках, и всегда будет служить высшим мерилом патриотизма, нравственности, верности долгу. От имени руководства, личного состава и ветеранской организации Михаил Клюев вручил Павлу Ивановичу памятный подарок и пожелал крепкого здоровья, счастья и благополучия, душевной теплоты, поддержки родных и близких.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22