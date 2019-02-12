В канадской провинции Онтарио сотрудники местной полиции освободили 43 гражданина Мексики, живших на фактическом положении рабов и вынужденных заниматься уборкой помещений.

В канадской провинции Онтарио сотрудники местной полиции освободили 43 гражданина Мексики, живших на фактическом положении рабов и вынужденных заниматься уборкой помещений.Как выяснилось, сначала оказавшиеся в бедственном положении люди заплатили солидные денежные суммы посредникам, помогающим гражданам других стран попасть в Канаду для устройства на легальную работу или учебу, но их принудили трудиться в различных городах провинции Онтарио на работах по уборке помещений, сообщает РИА Новости При этом граждане Мексики жили в ужасных условиях, отдавая львиную долю заработанных денег так называемым "работодателям".Полицейская спецоперация по освобождению современных рабов была проведена в городах Барри и Васага-Бич. Обвинения в торговле людьми пока никому не предъявлены, местные власти просят граждан сообщать, если у них есть информация о подобных случаях эксплуатации.