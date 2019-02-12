Врачи прописали поющей телеведущей постельный режим. Ухаживать
за расхворавшейся Ольгой Бузовой теперь будет мама – Ирина Александровна.
Врачи прописали поющей телеведущей постельный режим. Ухаживать
за расхворавшейся Ольгой Бузовой теперь будет мама – Ирина Александровна.
На днях стало известно, что Бузова очень больна. Артистка
рассказала, что в самый неподходящий момент ее организм дал сбой. Ольга
полагает, что не выдержала плотного рабочего графика.
Звезда пока отлеживается дома. Врачи прописали ей полный
покой и постельный режим. Навестить заболевшую дочку приехала мама певицы.
Ольга опубликовала в личном Instagram фотографию, на которой родительница
прижимает ее к себе.
"Мамулик приехала потискать😌😌😌😙
так хочется уберечь родителей от лишнего волнения, но они все равно все узнают,
и переживают 😔 Рядом с мамочкой всегда чувствую себя
маленькой девочкой (здесь орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим.
ред.)", – написала Бузова ниже.
Поклонники теледивы отмечали, что Ольге следовало беречь здоровье.
Поющей телеведущей припомнили нашумевшую фотосессию на отдыхе в Куршевеле. Облаченная
только в купальник артистка позировала в сугробе. Якобы именно после
возвращения с лыжного курорта, Бузова, и ранее сетующая на самочувствие, совсем слегла.