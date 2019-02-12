Врачи прописали поющей телеведущей постельный режим. Ухаживать за расхворавшейся Ольгой Бузовой теперь будет мама – Ирина Александровна.

Врачи прописали поющей телеведущей постельный режим. Ухаживатьза расхворавшейся Ольгой Бузовой теперь будет мама – Ирина Александровна.На днях стало известно, что Бузова очень больна. Артисткарассказала, что в самый неподходящий момент ее организм дал сбой. Ольгаполагает, что не выдержала плотного рабочего графика.Звезда пока отлеживается дома. Врачи прописали ей полныйпокой и постельный режим. Навестить заболевшую дочку приехала мама певицы.Ольга опубликовала в личном Instagram фотографию, на которой родительницаприжимает ее к себе."Мамулик приехала потискать😌😌😌😙так хочется уберечь родителей от лишнего волнения, но они все равно все узнают,и переживают 😔 Рядом с мамочкой всегда чувствую себямаленькой девочкой (здесь орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим.ред.)", – написала Бузова ниже.Поклонники теледивы отмечали, что Ольге следовало беречь здоровье.Поющей телеведущей припомнили нашумевшую фотосессию на отдыхе в Куршевеле. Облаченнаятолько в купальник артистка позировала в сугробе. Якобы именно послевозвращения с лыжного курорта, Бузова, и ранее сетующая на самочувствие, совсем слегла.