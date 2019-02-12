Работы на реке Бурея в Хабаровском крае завершены. Угроза подтопления близлежащих пунктов сведена к минимуму. Уровень водохранилища, питающего крупнейшую на Дальнем Востоке Бурейскую ГЭС, достиг нормы.

Работы на реке Бурея в Хабаровском крае завершены. Угроза подтопления близлежащих пунктов сведена к минимуму. Уровень водохранилища, питающего крупнейшую на Дальнем Востоке Бурейскую ГЭС, достиг нормы.Полтора месяца потребовалось специалистам, чтобы пробить протоку и расчистить место от оползня, напоминает телеканал "Россия 24". Потратили 300 тонн тротила. Взрывчатку, а также продовольствие, спецтехнику и припасы доставляли вертолетами.Участники операции работали в несколько смен, в сорокоградусные морозы и при высокой влажности. Военнослужащие, среди которых женщины — представлены к наградам.