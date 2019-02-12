Разведуправление Министерства обороны США обнародовало доклад, в котором утверждается, что создаваемые в России космические аппараты-инспекторы могут иметь двойное назначение и использоваться для выведения из строя иностранных космических аппаратов.

Разведывательное управление Министерства обороны США обнародовало доклад, в котором утверждается, что создаваемые в России космические аппараты-инспекторы, предназначенные для диагностирования технического состояния российских спутников, могут иметь двойное назначение и использоваться для выведения из строя иностранных космических аппаратов.По оценке американских военных, российские аппараты-инспекторы и спутники обслуживания способны приближаться к другим космическим аппаратам, чтобы диагностировать и устранять проблемы в их работе, но эта же технология может использоваться для выведения из строя иностранных спутников. В качестве примера приводится запуск в 2017 году российского аппарата-инспектора, поведение которого на орбите не соответствовало заявленной цели, передает ТАСС.Запуск космической платформы, разработанной в интересах Министерства обороны РФ, был осуществлен с космодрома Плесецк 23 июня 2017 года. Его задачей было проведение научного эксперимента по исследованию отечественного спутника средствами малого космического аппарата, запущенного с этой платформы. В октябре того же года в продолжение эксперимента от малого космического аппарата было проведено отделение космического аппарата-инспектора, способного диагностировать техническое состояние российского спутника с минимально возможного расстояния.