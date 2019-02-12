Звездные друзья скончавшегося Кирилла Тормацкого, выступавшего под псевдонимом Децл, вспомнили каким человеком был их талантливый товарищ. Влад Валов, известный как Мастер Шеff, рэпер Лигалайз, ведущий MTV Александр Анатольевич и многие другие именитые персоны откровенно пообщались с журналистами.

Звездные друзья скончавшегося Кирилла Тормацкого, выступавшегопод псевдонимом Децл, вспомнили каким человеком был их талантливый товарищ. ВладВалов, известный как Мастер Шеff, рэпер Лигалайз, ведущий MTV АлександрАнатольевич и многие другие именитые персоны откровенно пообщались сжурналистами.В программе "Светская хроника" была раскрыта тема сложных отношений Децла с отцом продюсером Александром Толмацким. Также выяснилось, что незадолго до смерти артист хотел открыть свое вегетарианское кафе.