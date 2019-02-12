Звездные друзья скончавшегося Кирилла Тормацкого, выступавшего
под псевдонимом Децл, вспомнили каким человеком был их талантливый товарищ. Влад
Валов, известный как Мастер Шеff, рэпер Лигалайз, ведущий MTV Александр
Анатольевич и многие другие именитые персоны откровенно пообщались с
журналистами.
Звездные друзья скончавшегося Кирилла Тормацкого, выступавшего
под псевдонимом Децл, вспомнили каким человеком был их талантливый товарищ. Влад
Валов, известный как Мастер Шеff, рэпер Лигалайз, ведущий MTV Александр
Анатольевич и многие другие именитые персоны откровенно пообщались с
журналистами.
В программе "Светская хроника" была раскрыта тема сложных отношений Децла с отцом продюсером Александром Толмацким. Также выяснилось, что незадолго до смерти артист хотел открыть свое вегетарианское кафе.