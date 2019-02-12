После окончания ремонта под предлогом платы за работу мужчины потребовали от пенсионеров денежные средства, превышающую ту сумму, о которой договорились ранее...

«Сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве совместно с оперативниками уголовного розыска УВД по ЮВАО задержали 41-летнего подозреваемого в вымогательстве», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В ОМВД России по району Выхино-Жулебино обратилась 74-летняя жительница столицы с заявлением о вымогательстве. Потерпевшая рассказала о том, что двое неизвестных предложили ей и ее супругу сделать ремонт на дачном участке. После окончания ремонта под предлогом платы за работу мужчины потребовали от пенсионеров денежные средства, превышающую ту сумму, о которой договорились ранее. После несогласия потерпевшей с требованиями о выплате в пользу соучастников денежных средств в размере 500 тысяч рублей, мужчины стали угрожать пенсионерам физической расправой и порчей имущества. Пенсионерка была вынуждена передать требуемую сумму злоумышленникам.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники МУРа и уголовного розыска УВД по ЮВАО задержали одного из подозреваемых. Им оказался 41-летний приезжий.Установлено, что потерпевшая, опасаясь за свою жизнь и здоровье, согласилась на незаконные требования, сняла денежные средства с банковского счета и передала их злоумышленникам, которые в это время находились в автомобиле совместно с ее мужем. Затем соучастники высадили пенсионеров на дачном участке и скрылись, причинив материальный ущерб на общую сумму 500 тысяч рублей. Денежными средствами злоумышленники распорядились по своему усмотрению.Следствием ОМВД России по району Выхино-Жулебино возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 163 УК РФ «Вымогательство». В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проводятся мероприятия по розыску соучастника данного противоправного деяния.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18