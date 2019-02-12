Поющая телеведущая жертвует здоровьем ради поклонников. Ольга
Бузова не отменяет концерты из-за плохого самочувствия, она стойко переносит
недомогание блистая на сцене. Однако нумеролог Мира Бинари уверена, что знаменитости
необходимо беречь себя.
Поющая телеведущая жертвует здоровьем ради поклонников. Ольга
Бузова не отменяет концерты из-за плохого самочувствия, она стойко переносит
недомогание блистая на сцене. Однако уверена, что знаменитости
необходимо беречь себя.
Бинари проанализировала числа дня рождения, месяца, года Бузовой
и пришла к выводу, что артистке необходимо тщательно следить за своим самочувствием.
Ольга должна слушать советы врачей.
"В нумерологической карте рождения Ольги Бузовой от природы
ослаблен показатель, отвечающий за здоровье. Это значит, что организм требует
частой профилактики и обследований, категорически нельзя заниматься
самолечением и нарушать режим во время болезни. Грубо говоря, не вести активную
деятельность даже при банальной простуде", – заметила эксперт.
По словам специалиста, в жизни Бузовой началась черная
полоса. "Сейчас для телеведущей шестой личный год в совокупности с графиком
энергетических сил, который стремительно падает в ноль с 33 до 34 лет. Особое
внимание нужно обратить на свое здоровье. Данные показатели могут плачевно
сказаться на желудочно–кишечном тракте, периферической нервной системе и
мышечных тканях. К сожалению, данный период неблагоприятен для зачатия и
интенсивных нагрузок", – добавила
Бинари.
Нумеролог советует артистке обратить внимание на восточные
практики, которые полезны не только телу, но и разуму: цигун, бикрам-йога и китайская
гимнастика тайцзицюань. Туда же, на восток, Ольге необходимо отправится в отпуск. "Поездки и гастроли в любые восточные направления помогут пополнить
и обновить энергетический баланс, а вот западные направления будут
разрушительны", – резюмировала Мира Бинари.