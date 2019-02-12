Поющая телеведущая жертвует здоровьем ради поклонников. Ольга Бузова не отменяет концерты из-за плохого самочувствия, она стойко переносит недомогание блистая на сцене. Однако нумеролог Мира Бинари уверена, что знаменитости необходимо беречь себя.

Поющая телеведущая жертвует здоровьем ради поклонников. ОльгаБузова не отменяет концерты из-за плохого самочувствия, она стойко переноситнедомогание блистая на сцене. Однако уверена, что знаменитостинеобходимо беречь себя.Бинари проанализировала числа дня рождения, месяца, года Бузовойи пришла к выводу, что артистке необходимо тщательно следить за своим самочувствием.Ольга должна слушать советы врачей."В нумерологической карте рождения Ольги Бузовой от природыослаблен показатель, отвечающий за здоровье. Это значит, что организм требуетчастой профилактики и обследований, категорически нельзя заниматьсясамолечением и нарушать режим во время болезни. Грубо говоря, не вести активнуюдеятельность даже при банальной простуде", – заметила эксперт.По словам специалиста, в жизни Бузовой началась чернаяполоса. "Сейчас для телеведущей шестой личный год в совокупности с графикомэнергетических сил, который стремительно падает в ноль с 33 до 34 лет. Особоевнимание нужно обратить на свое здоровье. Данные показатели могут плачевносказаться на желудочно–кишечном тракте, периферической нервной системе имышечных тканях. К сожалению, данный период неблагоприятен для зачатия иинтенсивных нагрузок", – добавилаБинари.Нумеролог советует артистке обратить внимание на восточныепрактики, которые полезны не только телу, но и разуму: цигун, бикрам-йога и китайскаягимнастика тайцзицюань. Туда же, на восток, Ольге необходимо отправится в отпуск. "Поездки и гастроли в любые восточные направления помогут пополнитьи обновить энергетический баланс, а вот западные направления будутразрушительны", – резюмировала Мира Бинари.