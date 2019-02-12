Мосгорсуд признал законным продление срока ареста еще четырем из 24 украинских моряков, обвиняемых в незаконном пересечении границы в Керченском проливе. Они останутся в СИЗО до 24 апреля.

Московский городской суд признал законным продление срока ареста еще четырем украинским морякам, которые принимали участие в провокации в Керченском проливе.Как сообщили ТАСС в пресс-службе суда, Роман Мокряк, Евгений Семидоцкий, Андрей Опрыско и Сергей Цыбизов останутся в СИЗО до 24 апреля. Ранее под арестом были оставлены Богдан Головаш, Сергей Попов, Владимир Терещенко и Андрей Шевченко. 13 февраля суд рассмотрит жалобы адвокатов еще четырех моряков.25 ноября три украинских судна нарушили границу РФ и не реагировали на требования российских пограничников прекратить движение. 24 украинских моряка были арестованы. Позже всем им были предъявлены обвинения в незаконном пересечении границы.Киев считает задержанных моряков военнопленными. Однако Россия указывает, что они не могут считаться таковыми, так как обвиняются в совершении уголовного преступления. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова настаивает на переводе троих моряков в нейтральную страну, так как, по ее словам, они нуждаются в лечении.